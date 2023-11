Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach versuchtem Taschendiebstahl gesucht

Unna (ots)

Am Mittwoch (29.11.23) beobachtete eine Zeugin in einem Lebensmittelgeschäft an der Weberstraße gegen 15 Uhr eine unbekannte Tatverdächtige, die versuchte, Gegenstände aus der Handtasche einer anderen Person zu entwenden. Die Handtasche hatte diese an ihrem Rollator befestigt.

Eine weitere unbekannte Mittäterin hielt sich in der Nähe auf und warnte ihre Komplizin, dass sie dabei beobachtet werde, wie sie sich am Reißverschluss der Handtasche zu schaffen mache. Daraufhin ließ die Täterin von der Handtasche ab. An der Kasse konnte die 41-jährige bulgarische Staatsbürgerin, die wohnhaft in Hamm ist, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Komplizin flüchtete aus dem Lebensmittelgeschäft.

Sie soll zwischen 20-25 Jahre alt, 1,65-1,70 Meter groß und schlank sein. Außerdem hat sie große braune Augen, einen dunklen Hauttyp, ihre langen, dunklen Haare hatte sie zu einem Dutt gebunden; außerdem trug sie eine lange, dunkle Jacke und ein schwarzes Kopftuch.

Hinweise zu der unbekannten Komplizin bitte an die Polizei in Unna unter 02303 - 921 3120 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Vier einfache Tipps, wie Sie sich vor Diebstahl schützen:

- Bewahren Sie Ihre Wertsachen sicher auf: Tragen Sie Geldbeutel, Smartphone etc. möglichst in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder dicht am Körper. - Weniger ist mehr: Nehmen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Seien Sie wachsam: Insbesondere, wenn Sie von Unbekannten angesprochen, abgelenkt oder angerempelt werden. - Halten Sie Ihre PIN geheim: Lernen Sie Ihre Geheimzahl für Zahlungskarten auswendig, teilen Sie diese niemandem mit und verdecken Sie die Eingabe an Geldautomaten oder elektronischen Kassen immer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell