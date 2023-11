Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (28.11.23) kam es zwischen 19.00 Uhr und 19.45 Uhr in der Stormstraße in Oberaden zu einem Einbruch.

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster konnten die unbekannten Täter in die Erdgeschosswohnung gelangen und entwendeten ein Smartphone.

Außerdem wurde um 18.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Oberaden eingebrochen. Im Pantenweg verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Haus. Dort trafen sie auf die Bewohnerin.

Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute zu Fuß in einen nahegelegenen Feldweg. Sie sind männlich, ca. 20-25 Jahre alt, 1,70-1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen, außerdem trugen sie schwarze Kapuzenpullover mit der Kapuze ins Gesicht gezogen. Einer der Täter sprach fließend deutsch.

Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 - 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

