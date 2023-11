Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen in Woortstraße gesucht

Bönen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag (28.11.23) Verdächtiges in Bönen beobachtet haben. Ereignet haben sich insgesamt zwei Einbrüche, die innerhalb kürzester Zeit stattgefunden haben.

Um 18.25 Uhr bemerkte ein 51-jähriger Bönener eine unbekannte Person in seinem Wohnzimmer eines Mehrfamilienhauses. Beim Erblicken des Bewohners flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus dem Fenster in Richtung Feldstraße.

Der Täter, der sich durch ein Fenster in die Wohnung eingedrungen war, soll ca. 1,85 Meter groß und schlank sein. Er hatte eine dunkle Maskierung im Gesicht, war dunkel gekleidet und trug eine Mütze.

Ebenfalls verschaffte sich zwischen 7.20 Uhr und 18.40 Uhr ein unbekannter Täter gewaltsam durch eine Balkontür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Woortstraße. Dort durchwühlte er sämtliche Räume. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 - 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell