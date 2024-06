Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.06.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht im Bereich Kramerswinkel Am 22.06.2024, um 08:30 Uhr, kann eine Anwohnerin in der Mengestraße in Höhe der Hausnummer 1 Beschädigungen an ihrem Pkw feststellen. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich hierbei unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Pkw befindet sich am linken hinteren Kotflügel und wird auf derzeit ca. 2000 Euro geschätzt. Der Pkw war im Zeitraum vom 20.06.2024, 18:00 Uhr bis zum Feststellungszeitpunkt an der Straße geparkt. Die Polizei Goslar sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegengenommen.

Einbruchsdiebstähle im Bereich Goslar/Langelsheim, Stadtteile Oker/Astfeld mit Entwendung hochwertiger Fahrräder bzw. E-Bikes In der Nacht vom 22.06.2024 auf den 23.06.2024 kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen. Hierbei wurde in der Kirchhofstraße in Oker aus dem Keller eines Geschädigten ein Fahrrad des Herstellers "Giant" entwendet. Des Weiteren kam es zu Einbruchsdiebstählen in der Danziger Straße und der Straße zum Sägemühlenfeld in Astfeld. Hierbei wurden aus den Garagen der Geschädigten ein Rennrad des Herstellers "Rose" und zwei E-Bikes des Herstellers "Cube" entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.500EUR. Die Polizeiinspektion Goslar bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit bei verdächtigen Feststellungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar (05321/339-0) in Verbindung zu setzen.

i. A. PK`in Reichl

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell