POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Überfall auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Tankstelle in Freudenstadt überfallen worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat am Dienstag gegen 01:00 Uhr ein mit einer Pistole bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Geld. Im weiteren Verlauf öffnete diese die Kasse und der Täter entnahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person bislang nicht angetroffen werden.

Der gesuchte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich - zwischen 20 bis 25 Jahre - etwa 180 cm groß - schlank - dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

