POL-Pforzheim: KORREKTUR zur Meldung von 11:00 Uhr: (FDS) Freudenstadt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Pforzheim (ots) - Am Freitagvormittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Großglattbach eingedrungen und haben Modeschmuck an sich genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen drang die Täterschaft über ein zuvor aufgehebeltes Fenster, zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr, in das in der Galileistraße gelegene Gebäude ein und durchsuchte das Inventar auf mehreren Stockwerken. ...

