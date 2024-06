Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einfamilienhaus von Dieben heimgesucht

Pforzheim (ots)

Am Freitagvormittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Großglattbach eingedrungen und haben Modeschmuck an sich genommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang die Täterschaft über ein zuvor aufgehebeltes Fenster, zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr, in das in der Galileistraße gelegene Gebäude ein und durchsuchte das Inventar auf mehreren Stockwerken. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt entkommen. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 350 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell