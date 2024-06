Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung am Pkw durch Flaschenwurf

Goslar (ots)

Braunlage: Am 23.06.2024 kommt es gegen 23:15 Uhr in Braunlage, in der Marktstraße, zu einer Beschädigung an einem Fahrzeug durch Flaschenwurf. Der bislang unbekannte Täter schmeißt eine 0,02l Glasflasche gegen einen parkenden grauen Audi A4 Avant. Der entstandene Schaden wird auf 200EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

