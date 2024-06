POL-PIKIB: Diebstahl einer Tonne Edelmetall

Kirchheimbolanden (ots) - Am 07.06.2024 gegen 15:08 Uhr kommt es bei der Firma "Karl-Bindewald GmbH" zu einem Brand. Der Inhalt eines ca. 40m Hohen Silos, gefüllt mit etwa 100 Tonnen Pellets, habe Feuer gefangen. Ursächlich hierfür sei eine chemische Reaktion, die auf Feuchtigkeit in den Pellets und Wärme im Silo zurückzuführen sei. Vor Ort werden die Pellets über die Förderbänder in den Hof transportiert, um ...

