Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei kontrolliert fast 650 Fahrzeuge - 190 Personen nicht angeschnallt, Einbrecher in Schuppen und Pferdeställe erbeuten Aufsitzmäher, Freilaufender Hund verletzt Hund am Elbstrand

Stade (ots)

1. Polizei kontrolliert fast 650 Fahrzeuge - 30 Prozent der Insassen nicht angeschnallt

In der vergangenen Woche haben die Polizeibeamtinnen und -beamten im Landkreis im Rahmen einer länderübergreifenden Kontrollwoche insgesamt ca. 650 Autos angehalten und einer Kontrolle auf Einhaltung der Verkehrsvorschriften unterzogen. Der Schwerpunkt lag dabei bei der Gurtpflicht und den erforderlichen Kinderrückhaltesystemen. Von den Kontrollierten waren dabei 172 Erwachsene und 18 Kinder nicht vorschriftsgemäß angeschnallt oder gesichert. Zusätzlich fielen noch 76 Autofahrer auf, die mit einem Handy am Steuer unterwegs waren, 6 mal wurde ein Rotlichtverstoß geahndet und 5 mal waren Fahrzeuge nicht versichert im Straßenverkehr unterwegs. Insgesamt ergab ich so eine Quote von 29,5 % Auffälligkeiten bei den kontrollierten Autofahrerinnen und Autofahrern. Die Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung der Unfallzahlen mit Verletzten oder möglicherweise sogar getöteten Verkehrsteilnehmern werden fortgesetzt.

2. Einbrecher in Schuppen und Pferdeställe erbeuten unter anderem Aufsitzmäher

In Burweg in der Straße "An der Sietwende" sind unbekannte Einbrecher in der Nacht von Dienstag, den 12.03. auf Mittwoch, den 13.303. in einen dortigen größeren Schuppen eingebrochen und haben einen Gartenhäcksler und einen gelben Aufsitzmäher der Marke Cub Cadet 4P90HVD erbeutet. In der darauffolgenden Nacht sind Unbekannte in Estorf im Mühlenweg nach dem Aufbrechen der Schlösser in eine dortige Stallanlage eingedrungen und haben diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Hier mussten der oder die Täter dann aber ohne Diebesgut die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird an beiden Tatorten auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

3. Freilaufender Hund verletzt angeleinten Hund am Elbstrand - Polizei sucht Hundehalterin und Zeugen

Am Donnerstag, den 14.03. ist es zwischen 14:00 h und 14.30 h am Strand von Bassenfleth im Alten Land zu einem Vorfall gekommen, für den die Polizei jetzt nach Zeugen und der Verantwortlichen sucht. Dort war zu der Zeit eine Horneburgerin mit ihrem Hund an der Leine bei einem Spaziergang zusammen mit einer Freundin unterwegs, als plötzlich ein anderer, nicht angeleinter Hund herangelaufen kam und sich in ihren Hund verbissen hatte. Die verantwortliche Hundehalterin war dann zwar dazugekommen und man hatte die Hunde trennen können. Diese weigerte sich aber anschließend ihre Personalien für den Schadenersatz anzugeben und ging einfach weg. Der Hund musste anschließend schwer verletzt in eine Hundeklinik gebracht und dort operiert werden. Bei dem verursachenden Hund hatte es sich vermutlich um einen weißen Foxterrier oder ähnlich mit schwarzen Punkten gehandelt. Die Halterin wurde als ca. 40 bis 45 Jahre alt mit kräftiger Figur, tiefer Stimme, Brille und gelockten, welligen etwas mehr als schulterlangen blonden Haaren beschrieben. Die Polizei sucht jetzt die Verantwortliche und Zeugen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

