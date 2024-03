Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 19-jähriger Autofahrer flüchtet ohne Führerschein vor der Polizei, gefährdet Fußgänger an roter Ampel und verursacht einen Unfall - Polizei sucht dringend Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen späten Donnerstagabend gegen kurz vor 22:00 h kam es in der Bahnhofstraße in Buxtehude zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 21:50 h war eine Streifenwagenbesatzung des PK Buxtehude in der Bahnhofstraße in Höhe der Hamburger Sparkasse unterwegs. An den Beamten fuhr zu der Zeit ein noch unbekannter Autofahrer mit seinem silbergrauen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Poststraße vorbei.

Die Polizisten machten sich sofort auf die Suche nach dem Unbekannten. Ca. 10 Minuten später kam ihnen dann im Bereich Bahnhof-Genslerweg ein passender Renault entgegen und die Streifenwagenbesatzung beschloss, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Nachdem sie gewendet und ein STOP-Signal gegeben hatten, beschleunigte der Unbekannte sein Auto, fuhr durch die Bahnhofstraße und bog ohne zu Blinken bei Rot nach rechts in die Poststraße ab.

Anschließend fuhr er dann mit überhöhter Geschwindigkeit links in Richtung Gustav-Schneeclaus-Platz, durch die Bleicherstraße wieder in Richtung Bahnhofstraße. Bei dem Versuch, von der Bleicherstraße in die Bahnhofstraße abzubiegen kam der Renaultfahrer dann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Steinbeetumrandung. Der Fahrer lenkte sein Auto noch bis auf den Parkstreifen beim Amtsgericht und flüchtete dann zu Fuß zunächst in unbekannte Richtung.

Während der anschließenden Unfallaufnahme kam der mutmaßliche 19-jährige Autofahrer aus Buxtehude dann zurück und stellte sich den Beamten. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und das Auto ohne Wissen des Halters benutzt hatte.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges ermittelt.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Vorfall oder den Fahrer beobachtet haben und die möglicherweise von ihm durch seine Fahrweise auch an der für ihn roten Ampel gefährdet wurden.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell