Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Pferdestall in Burweg-Bossel ein und entwenden hochwertige Geräte, Elektrische Gegenstände aus Buxtehuder Neubau entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Pferdestall in Burweg-Bossel ein und entwenden hochwertige Geräte

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag, den 12.03., 18:00 h auf Mittwoch, den 13.03., 08:30 h in Burweg-Bossel in der Bosseler Straße nach dem widerrechtlichen Öffnen einer Lagerraumtür eines dortigen Pferdestalls in das Innere gelangt und haben hier dann anschließend hochwertige Geräte zur Therapiebehandlung von Pferden entwendet. Die Geräte wurden von dem oder den Einbrecher vermutlich mit einem passenden Transportfahrzeug abtransportiert. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Elektrische Gegenstände aus Buxtehuder Neubau entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag, den 26.02., 18:00 h und Sonntag, den 10.03., 20:00 h den Neubau der Sparkasse Harburg-Buxtehude in der Bahnhofstraße in Buxtehude unerlaubt betreten und dann dort bereits verbaute elektrische Geräte wie Lichtschalter, Steckdosen und Überspannungsschutzgeräte wieder ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell