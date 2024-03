Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Einbrüche in Stallanlagen in Estorf und Kranenburg

Stade (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in Estorf und in Kranenburg an der Kreisstraße 78 an zwei dortige Schweineställe gelangt und haben eine Metalltür zu einem Bürotrakt sowie ein Holztor aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten der oder die Einbrecher dann mehrere Werkzeuge wie Akkuschrauber, Winkelschleifer, Ladegräte und Zubehör u. a. der Marke MAKITA erbeuten und damit unerkannt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell