Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Einbrüchen in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten, Einbrecher knacken Baucontainer in Drochtersen in der Fleetstraße

Stade (ots)

1. Serie von Einbrüchen in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten

Am Wochenende ist es in der Samtgemeinde Himmelpforten erneut zu einer Serie von Einbrüchen gekommen.

In Hammah in der Groß Sterneberger Straße wurde die Eingangstür zum Schießstand des Schützenvereins Groß Sterneberg aufgebrochen und aus dem Gebäude dann ein Laubbläser sowie eine geringe Menge von Kleingeld entwendet.

IN der gleichen Straße haben der oder die Einbrecher dann noch die Tür der Friedhofskappelle aufgehebelt und dann das Gebäude durchsucht. Hier ist dann offenbar aber nichts Brauchbares gefunden und mitgenommen worden.

In Engelschoff in der Straße "Wasserkrug" haben der oder die Täter dann ein Fenster zum Büroraum des dortigen Kindergartens aufgehebelt und anschließend den Raum durchsucht. Hier ist noch unbekannte ob und was erbeutet werden konnte.

In Oldendorf in der Straße "Auf der Kuhlen" sind Unbekannte auf das Gelände eines Schweinezuchtbetriebes gelangt und haben dort dann mehrere Ställe sowie eine Lager- und Werkstatthalle aufgebrochen. Aus dem Werkstattbereich konnten der oder die Täter dann diverse Werkzeuge der Marke MAKITA entwenden.

Der angerichtete Schaden an den Tatorten wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04144-606080

2. Einbrecher knacken Baucontainer in Drochtersen in der Fleetstraße

IN Drochtersen in der Fleetstraße haben bisher unbekannte Täter ein dortiges Baustellengelände am Gauensieker Schleusenfleth betreten und einen Baustellencontainer geknackt. Ob und was der oder die Täter dann entwendet haben, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher hier zunächst auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell