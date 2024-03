Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehude, Einbrecher in Stade

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehude

Am Samstag zwischen 16:45 h und 23:15 h sind in Buxtehude im Erikaweg bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben diverse Räume durchsucht. Mit Bargeld und Schmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Stade

In der Zeit zwischen Samstag, 12:00 h und Sonntag, 15:00 h sind unbekannte Einbrecher in Stade in der Straße "Am Mühlenteich" unbemerkt auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben sich nach dem Aufhebeln eines Fenster Zutritt zu den Wohnräumen verschafft. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte u. a. Schmuck und ein Elektronikgerät erbeuten und damit unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden beträgt hier nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell