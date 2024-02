Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburger Polizei sucht unbekannten Autobeschädiger, Einbrecher in Stader Fitnessstudio

Stade (ots)

1. Horneburger Polizei sucht unbekannten Autobeschädiger

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 21:00 h und heute Morgen 10:00 h in Bliedersdorf, Postmoor einen dort am Straßenrand geparkten Audi Q8 erheblich beschädigt. Dem Auto wurden vermutlich mit einem Schlüssel tiefe Lackkratzern und diverse Stichen an allen Fahrzeugteilen sowie dem Dach zugefügt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Stader Fitnessstudio

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Woche In der Nacht von Freitag auf Samstag in Stade in der Straße "Am Lohberg" nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere eines dortigen Fitnessstudios eingedrungen und haben eine Musikbox sowie eine Hantelbank entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

