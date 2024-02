Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Elternhaltestelle für die Grundschule Campe - Polizei und Hansestadt überprüfen die Akzeptanz

Stade (ots)

Wie auch schon in der Nähe von anderen Grundschulen im Stader Stadtgebiet wurde auch für die Grundschule Campe in der Straße "Auf dem Brink" am 05. Februar diesen Jahres eine "Elternhaltestelle" eingerichtet. Hier sollen die Eltern ungefährdet ihre Kinder zur Schule abliefern oder wieder abholen können.

Am heutigen frühen Morgen hat der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Stade, Thomas Mehnen zusammen mit einem Verkehrsüberwacher und einem Mitarbeiter der Abteilung Schule, Sport und Stadtbiliothek der Hansestadt Stade eine Überprüfung durchgeführt.

Zwischen 07:30 h und 08:00 h haben dabei ca. die Hälfte der ankommenden Fahrzeuge die neue Haltestelle genutzt, während die andere Hälfte noch direkt bis vor die Schule gefahren waren.

In einem Fahrzeug waren beide Elternteile und das Kind nicht angeschnallt (Sitzerhöhung lag neben dem Kind) hier wurde dreimal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem ließen einige Eltern ihre Kinder direkt vor der Schule aus dem PKW auf der Straße (nicht am Bordstein) aussteigen, was zu gefährlichen Situationen führte!

Alle an der Elternhaltestelle angetroffenen Kinder wurden mit einem vom Straßenverkehrsamt zur Verfügung gestellten Reflektorkragen ausgestattet.

Insgesamt konnte eine positive Resonanz der Kontrollaktion durch die Eltern festgestellt werden. Die Kontrollen werden in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell