Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Musterbeispiel für Zivilcourage - Passanten verhindern Handtaschendiebstahl in Horneburg, 23-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

1. Musterbeispiel für Zivilcourage - Passanten verhindern Handtaschendiebstahl in Horneburg

Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16:15 h ist es in Horneburg auf dem ALDI-Parkplatz in der Straße Poggenpohl zu einem versuchten Handtaschendiebstahl gekommen, der durch das couragierte Eingreifen von Passanten verhindert werden konnte.

Zu der Zeit hatte eine 81-jährige Seniorin aus Dollern gerade ihre Einkäufe in ihrem Auto verstaut und war eingestiegen, als plötzlich ein junger unbekannter Mann zu ihr ans Auto trat, an die Scheiben klopfte und sie aufforderte auszusteigen.

Als die Frau dann dem Man zu dem Heck ihres Fahrzeuges folgte, nutzte eine ebenfalls bisher unbekannte Frau die Gelegenheit und entwendete die Handtasche der Geschädigten vom Beifahrersitz.

Zufällig anwesende Kunden hatten den Vorfall bemerkt und sich couragiert der Diebin in den Weg gestellt. Dabei kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf die Täterin die entwendete Handtasche und ihre eigene Umhängetasche zurückließ und die Flucht ergriff.

Sie stieg in einen wartenden schwarzen Hyundai und dieser flüchtete vom Tatort.

Ein weiter zufällig anwesender Passant nahm mit seinem Auto die Verfolgung auf und informiert die Polizei ständig über den Standort.

Schließlich konnten Polizeibeamte das Fahrzeug im Eilendorfer Moorweg in Buxtehude stoppen und der Fahrer vorläufig festgenommen werden.

Er musste sich auf dem Buxtehuder Polizeikommissariat erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 29-Jährige wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Beifahrerin und ein weiterer Mitfahrer hatten vor dem Eintreffen der Polizei das Fahrzeug verlassen. Der Mann war in Ovelgönne ausgestiegen und die Frau hatte das Auto einige hundert Meter weiter auf der B 73 zwischen der Caribienbar und dem Blumenladen verlassen. Beide sind dann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die flüchtigen Mittäter werden als:

Mann:

- Ca. 165 bis 170 cm groß und sehr schlank - Ca. 30 bis 35 Jahre alt - Schmales Gesicht - Trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jeans eine Oliv-dunkelgrüne Jacke und einen schwarzen Kapuzenpullover

Frau:

- Ca. 160 cm groß und stämmig bis dicklich - Ca. 30 Jahre alt - Schwarze über schulterlange Haare - Trug zur Tatzeit schwarze Bekleidung incl. Schuhe und eine Lila Kapuze

Das Opfer blieb bis auf einen Schrecken bei dem Vorfall unverletzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Verbleib der beiden Flüchtigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

2. 23-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am heutigen frühen Morgen gegen 06:20 h kam es auf der Bundesstraße 73 zwischen Düdenbüttel und Himmelpforten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Die junge Frau aus Himmelpforten war zu der Zeit mit ihrem VW-Lupo in Richtung Himmelpforten unterwegs als sie in einem dortigen Kurvenbereich aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Auto geriet in den Seitenraum kollidierte mit einem Straßenbaum und kam schließlich nach einem Überschlag an der Böschung auf einem dahinterliegenden Feld auf der Seite zum Liegen. Die Autofahrerin wurde dabei aus dem PKW geschleudert und schwer verletzt. Sie musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Ihr Auto wurde bei dem Unfall total zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr aus Himmelpforten wurde alarmiert und rückte an der Einsatzstelle an. Die Feuerwehrleute brachten die Schwerverletzte mit einer Schleifkorbtrage den Abhang hoch auf die Straße und wurde dann dort an den Rettungsdienst übergeben. Anschließend sicherten die Feuerwehrleute den PKW ab und leuchteten die Unfallstelle aus.

Die B 73 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell