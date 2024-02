Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizeibeamte werden bei Alkoholkontrolle angegriffen und verletzt, Kleinkraftrad in Harsefeld entwendet, Zwei E-Scooter in Stade entwendet

Stade (ots)

1. Polizeibeamte werden bei Alkoholkontrolle angegriffen und verletzt

Am gestrigen späten Sonntagabend gegen 21:25 h wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Fredenbeck in der Hauptstraße gemeldet. Als die eingesetzte Streifenwagenbesatzung dann eine halbe Stunde später im Rahmen der Fahrerermittlungen bei einer Adresse in Kutenholz klingelte, wurde den Beamten von einem offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden 43-jährigen Mann geöffnet. Ihm wurde der Grund des Einsatzes mitgeteilt und er wurde dazu befragt. Das Gespräch führte aufgrund der Alkoholisierung zu keinem Erfolg und der Kutenholzer wurde immer aggressiver. Schließlich kam seine ebenfalls offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Ehefrau dazu und ging die eingesetzten Beamten körperlich an. Auch der 43-Jährige schlug nun mit Fäusten auf die Polizisten ein und es musste schließlich Pfefferspray eingesetzt werden. Der Kutenholzer konnte zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Polizisten fortwährend. Nach dem Eintreffen von Verstärkungskräften mussten ihm schließlich Fesseln angelegt werden und er wurde von der hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung zunächst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Hier musste er sich einer angeordneten Blutprobe unterziehen. Anschließend wurden der 43-Jährige und seine 47-jährige Ehefrau zur Verhinderung weiterer Straftaten in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert. Eine 27-jährige Polizeibeamtin und ein 29-jähriger Kollege wurden bei dem Einsatz verletzt. Gegen den Ehemann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Die Ehefrau muss sich ebenfalls wegen ihres Angriffs auf die Beamten verantworten.

2. Kleinkraftrad in Harsefeld entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, den 14.02. und Freitag, den 16.02. in Harsefeld in der Straße Paschberg ein dort unter einem Carport abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Yamaha entwendet. Das Krad hat das Kennzeichen 999VGP und stellt einen Wert von ca. 4.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Kleinkraftrades bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Zwei E-Scooter in Stade entwendet

Unbekannte haben am Samstag zwischen 17:00 h und 17:20 h in der Stockhausstraße in Stade zwei zusammengeschlossene E-Scooter entwendet. Die Roller der Marke Segway Ninebot haben die Kennzeichen 036 PMI und 037 PMI und stellen zusammen einen Wert von ca. 2.000 Euro dar.

Hinweise auf die Rollerdiebe und den Verbleib der Fahrzeuge bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell