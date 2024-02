POL-STD: 63-jähriger Autofahrer bei Unfall im Alten Land schwer verletzt

Stade (ots) - Ein bisher unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht gegen 01:20 h versucht eine Scheibe der Katholischen Kirche in der Siegebandstraße einzuschlagen, um dann anschließend vermutlich in das Gebäude einzusteigen. Durch den Lärm wachgeworden, hatte der im Haus wohnende Pfarrer den Einbruchsversuch entdeckt und den Unbekannten angesprochen woraufhin dieser sofort zu Fuß in Richtung Bahnhof ...

