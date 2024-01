Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Frau rastet im Lebensmitteldiscounter im Hauptbahnhof Nürnberg aus

Nürnberg (ots)

Am Sonntag (7. Januar) hat eine 46-jährige Deutsche aus Ärger über das Gedränge in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof Nürnberg einer Kundin eine volle Bierplastikflasche gegen den Hinterkopf geschlagen. Da dies noch nicht reichte, versuchte sie die 57-jährige Libanesin mit ihrem Rucksack zu treffen und drohte ihr mit erhobener Faust Schläge an. Die Bundespolizei Nürnberg ermittelt.

Am Sonntagnachmittag befand sich die 46-Jährige in der Schlange an der Kasse in einem Lebensmittelgeschäft im Nürnberger Hauptbahnhof. Da sie sich über das Gedränge ärgerte, schlug sie mit einer vollen Plastikbierflasche einer weiteren Kundin, die vor ihr stand, auf den Hinterkopf. Diese wollte die Schlägerin zur Rede stellen, welche ihr aber mit erhobener Faust weitere Gewalt androhte. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung versuchte die tobende Frau die Libanesin mit ihrem Rucksack zu schlagen. Eine Streife der Bundespolizei nahm sich des Sachverhalts an und versuchte wiederholt die wütende Frau zu beruhigen. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurden circa 1,4 Promille festgestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete diese für die wohnsitzlose Frau die Haftvorführung an. Durch den Schlag gegen den Hinterkopf erlitt die 57-Jährige starke Schmerzen und musste durch den Rettungsdienst erstversorgt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete gegen die Aggressorin ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell