Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Stader Restaurant ein - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Landtechnikfirma in Jork, Einbrecher in Himmelpfortener Raisa-Markt ohne Beute geflüchtet

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen in Stader Restaurant ein - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 22:30 h und 02:50 h in Stade in der Bremervörder Straße nach dem Aufhebeln der Eingangstür in ein dortiges griechisches Restaurant eingedrungen.

Im Gaststättenbereich wurden diverse Schränke und Schubladen nach brauchbarer Beute durchsucht. Bisher konnte als Diebesgut nur eine Flasche Cola erkannt werden.

Der angerichtete Schaden dürfte sich dennoch auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Landtechnikfirma in Jork

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht zwischen 02:30 h und 03:30 h in Jork im Gewerbegebiet Ostfeld nach dem Aufbohren eines Schließzylinders in das Innere einer Lagerhalle einer Landmaschinenfirma eingedrungen und haben hier sieben Kartons mit neuen Rasenmähern sowie einen Hochdruckreiniger der Marken Husqvarna und Stihl entwendet.

Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere tausend Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

3. Einbrecher in Himmelpfortener Raisa-Markt ohne Beute geflüchtet

IN der vergangenen Nacht zwischen 22:45 h und kurz nach 23:00 h sind unbekannte Täter in Himmelpforten in der Straße "Forth" nach dem gewaltsamen Öffnen des Grundstückszaunes auf das Gelände des dortigen Raisa-Marktes gelangt und haben ein Schloss an einer Lagerraumtür aufgebrochen.

Aus dem Lager konnten der oder die Einbrecher dann allerdings nichts entwenden und mussten unverrichteter Dinge die Flucht antreten.

Ob sie möglicherweise gestört wurden oder was dazu geführt hat, dass der Einbruch abgebrochen wurde, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell