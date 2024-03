POL-STD: Raubüberfall am Stader Pferdemarkt - Polizei sucht Zeugen, Mercedes AMG in Stade gestohlen

Stade (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche sind bisher unbekannte Täter in Fredenbeck in der Hauptstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten des dortigen Golf-Resort "Cubes" eingestiegen und in die Bar eingedrungen. Hier wurden diverse Champagnerkisten und -flaschen sowie eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld erbeutet. Um Spuren zu verwischen, wurden von dem ...

mehr