Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen/A61 (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr über ein auffälliges fahrendes Auto auf der A61 in Richtung Ludwigshafen. Das Fahrzeug sei ohne Licht unterwegs und fahre in Schlangenlinien. Beamte stellten das Auto kurze Zeit später auf der A6 in Höhe der Abfahrt Mannheim-Sandhofen fest und unterzogen es einer Kontrolle. Der 18-jährige Fahrer versuchte den Beamten gegenüber zunächst falsche Personalien anzugeben. Schnell stellte sich auch heraus wieso: Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da sich zudem vor Ort Unstimmigkeiten im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeuges ergaben, wurde dieses im Anschluss sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell