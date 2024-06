Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Spendenbetrüger unterwegs - Geschädigte gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, dem 06.06.2024, gegen 12.00 Uhr, können aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, zwei männliche Personen auf dem Parkplatzgelände des Geschäftsbereiches in der Mühlstraße in Kirchheimbolanden angetroffen werden. Die beiden Männer hatten vorgegeben, für eine Gehörlosenorganisation Spenden zu sammeln. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass keine Genehmigung vorlag und die Männer nicht im Auftrag der Organisation unterwegs waren. Die Zwei müssen sich nun strafrechtlich dafür verantworten. Deshalb bittet die Polizei Kirchheimbolanden darum, dass sich mögliche Geschädigte, die eine vermeintliche Spende abgegeben haben, bei der Dienststelle in Kirchheimbolanden melden. Tel.: 06352-911 0.

