Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Verkehrsteilnehmerin

Göllheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 41-jährigen Fahrzeugführer eines Kastenwagens und einer 39-jährigen Linienbusfahrerin kam es am 24.05.2024, um 15:40 Uhr, auf der K83 zwischen Göllheim und Dreisen. Der 41-jährige Fahrzeugführer, welcher die K80 in Fahrtrichtung K83 befuhr, übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Linienbusfahrerin und es kam zum Zusammenstoß und erheblichem Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Durch die Kollision wurde die 39-jährige zudem leicht verletzt und zwecks weiterer Abklärung ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell