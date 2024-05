POL-PIKIB: Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Eisenberg (Pfalz) (ots) - In der Nacht vom 02.05.2024 auf den 03.05.2024 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Ramsener Straße in Eisenberg. Dort brachen sie in eine Werkstatthalle ein, vermutlich um Werkzeuge und Metalle zu stehlen. Vermutlich wurden die Täter bei der Tat durch einen Anwohner gestört. Sie flüchteten ohne Diebesgut unerkannt vom Tatort. Zeugen werden ...

