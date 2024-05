Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Unfallbeteiligter entfernt sich von der Unfallstelle.

Standenbühl (ots)

Am Freitag, dem 03.05.2024, gegen 10 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Standenbühl zu einem Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden. Zwei Fahrzeuge stießen im Begegnungsverkehr mit den jeweils linken Außenspiegeln zusammen. Der Unfall war dadurch entstanden, dass ein Verkehrsteilnehmer an einer Engstelle nicht den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeuges beachtet hatte. An den Außenspiegeln entstand Sachschaden. Trotz entstandenem Unfallschaden entfernte sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle. Das flüchtige Fahrzeug soll ein schwarzer oder dunkelgrauer Fiat Punto gewesen sein. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch zu melden unter der 06352/9112700.

