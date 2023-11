Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Pkws in Wardenburg +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstag, 16. November 2023, 20:40 Uhr, ein Pkw in Wardenburg in Brand geraten. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Eine 42-jährige Frau aus Wardenburg parkte einen Skoda auf einem Hof in der Straße "Am Reitplatz". Kurz nach dem Abstellen geriet der Pkw in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wardenburg und Littel wurden alarmiert und rückten mit 50 Einsatzkräften zum Brandort aus. Bei ihrem Eintreffen stand das Fahrzeug in Vollbrand und die Flammen hatten bereits auf einen angrenzenden Geräteschuppen übergegriffen.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Eine 29-jährige Anwohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren. Die Einsatzkräfte rückten gegen 23:00 Uhr vom Brandort ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell