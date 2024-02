LPI-GTH: In Apotheke eingedrungen - Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 47-Jähriger parkte sein Quad am 23. Februar zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Hamburger Straße. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses durch ein oder mehrere Unbekannte entwendet worden. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 06321-781124 (Bezugsnummer: 0050006/2024) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

