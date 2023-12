Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Kindertagesstätten

Jülich (ots)

Derzeit noch Unbekannte drangen vergangenen Tagen in Kindertagesstätten in Jülich und Kirchberg ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Zeit zwischen Montag, 18.12.2023, 18:00 Uhr und Dienstagmorgen, 19.12.2023, 07:00 Uhr stiegen der oder die Täter in das Objekt in der Straße "Am Wallgraben" ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Was hier entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Zeitraum von 18.12.2023, 16:00 Uhr bis 19.12.2023, 07:00 Uhr brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte in Kirchberg in der Straße "Pastoratsberg" ein. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen unter anderem einen Tablet-PC.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell