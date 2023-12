POL-DN: Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Kreis Düren (ots) - Zwischen Samstag und Montag (16.12.2023 - 18.12.2023) kam es im Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um ihre Mithilfe. Unbekannte brachen im obengenannten Zeitraum auf der Kreisbahnstraße in Jülich in ein Einfamilienhaus ein. Die Tat ereignete sich zwischen 10:00 Uhr am Samstag und 10:00 Uhr am Montag. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum ...

mehr