POL-DN: Diskothekenbesuch endet mit fünf Verletzten

Hürtgenwald (ots) - Ein mit einem Messer bewaffneter, maskierter Täter hat am Sonntagabend (17.12.2023) den Kassenbestand einer Tankstelle in Vossenack geraubt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können. Gegen 20:35 Uhr war der momentan noch nicht bekannte Einzeltäter in den Verkaufsshop des Tankbetriebs gekommen und hatte die dort anwesende Kassiererin mit einem Messer bedroht ...

