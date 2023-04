Polizei Essen

POL-E: Essen: Oldtimer-Pickup aus Werkstatt entwendet - Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Frillendorf:

Am 10. April bemerkte der 47-jährige Besitzer einer Garage in der Nünningstraße, dass sein VW Caddy (Baujahr 1989) aus den Räumlichkeiten entwendet wurde. Der PKW hat das amtliche Kennzeichen E-CS 779 und wird mit den Originalschlüsseln geführt. Am 11. April wurde das Fahrzeug zuletzt in Mülheim gesichtet.

Fotos des entwendeten Oldtimers finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/103349

Wenn Sie Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

