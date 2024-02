POL-Einsatz: Sturz ins kalte Wasser, Langenargen, Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Am Donnerstag, den 11. Januar 2024 und am Donnerstag, den 25. Januar 2024 kam es im Bereich des Hafens Konstanz zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte warfen an der Anlegestelle des Katamarans zwei sogenannte Kundenstopper bzw. Werbeaufsteller des Katamarans in das Hafenbecken. Ein Kundenstopper wurde aus dem Hafenbecken geborgen, der andere konnte ...

