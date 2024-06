Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 25.06.2024

Goslar (ots)

Seesen

Am 24.06.24 wird gegen 08:50 Uhr durch eine Seesener Funkstreife in der Bornhäuser Straße in Seesen ein PKW ohne Kennzeichen fahrend festgestellt. Der 62jährige Fahrzeugführer kann bei der Verkehrskontrolle weder Zulassung, Versicherung noch gültige Kennzeichen vorlegen. Ein Ermittlungsverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt.

Seesen

Durch eine 90jährige Geschädigte wird am 24.06.2024 gegen 15:40 Uhr der Polizei Seesen ein Handtaschendiebstahl in der Grünanlage `Am Ententeich` , Am Wilhelmsplatz, Seesen gemeldet. Nach Angaben der Geschädigten habe sich ein zur Zeit junger unbekannter männlicher Täter mit einem E-Scooter genähert und habe bei Erreichen der Geschädigten die im Rollator liegende mitgeführte Handtasche gegriffen und sei in Rtg. An den Teichen davongefahren. Die Tat sei gegen 15:20 Uhr geschehen. Den Täter beschreibt die Geschädigte als jungen Mann mit schwarzen kurzen Haaren und rosa T-shirt, sowie dunkler Hose bekleidet. Der Täter war von schlanker Statur, ca. 170 cm groß und mit einem E-Scooter unterwegs. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen. Tel. 05381/9440

Seesen

Sachbeschädigung durch Graffitisprayer in der Tiefgarage, Bahnhofstraße in Seesen. Am 24.06.2024 wird durch die geschädigte Firma eine Sachbeschädigung in der Tiefgarage in Seesen, Bahnhofsstraße gemeldet. Ein zur Zeit unbek. Täter hat dort mittels Sprühfarbe mehrere Garagentore und Hauswände beschmutzt/beschädigt. Die Verschmutzungen sind großflächig über mehrere Quadratmeter. Am Tatort konnten zwei benutzte Spraydosen sichergestellt werden. Hinweise zum Täter liegen zur Zeit nicht vor. Der Sachschaden beträgt mindestens 1500,- Euro. Die Tatzeit kann vom 22.06.24 14:30 Uhr - 24.06.2024 16:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird am 24.06.24 um 21:40 Uhr in Rhüden ein PKW aus Hildesheim durch eine Seesener Funkstreife gestoppt und kontrolliert. Bei der Überprüfung des 24jährigen Fahrzeugführers wird festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Der Beschuldigte wurde dem PK Seesen zugeführt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die weiteren entsprechenden Maßnahmen wurden durchgeführt. Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Seesen

Am 24.06.24 gegen 22:10 Uhr wird der Polizei Seesen ein möglicher Verkehrsunfall in Rhüden, Auf dem Burggraben gemeldet. Die Funkstreife vor Ort kann einen 37jährigen Fahrradfahrer antreffen, welcher angab ein PKW touchiert zu haben. Am PKW konnte kein Schaden festgestellt werden, jedoch konnte die Funkstreife Alkoholgeruch beim Fahrradfahrer wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv und zeigte ein Ergebnis von über 2 Promille. Des Weiteren zeigte der Fahrradfahrer Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Des Weiteren ein Strafverfahren eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

