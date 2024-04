Polizei Münster

POL-MS: Leitender Kriminaldirektor Jürgen Dekker ist neuer stellvertretender Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Münster

Münster (ots)

Leitender Kriminaldirektor (LKD) Jürgen Dekker ist der neue stellvertretende Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Münster. Diese Aufgabe übernimmt er mit sofortiger Wirkung von seinem Vorgänger, dem Direktionsleiter für Zentrale Aufgaben, Leitender Regierungsdirektor (LRD) Günter Gross.

"Fast neun Jahre lang hat Günter Gross die Aufgabe als stellvertretender Polizeipräsident übernommen. In dieser langen Zeit hat er die Geschicke der Polizei Münster wesentlich mitgestaltet und gerade in Zeiten von Behördenleiterwechseln neben der Leitung seiner Direktion Zentrale Aufgaben eine enorm hohe Verantwortung getragen. Ich möchte mich ausdrücklich bei ihm für diese Aufgabe sowie die vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit bedanken und wünsche ihm schon heute für den sich nähernden Ruhestand in 2025 alles erdenklich Gute", so Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf.

In seiner neuen Funktion als offizieller ständiger stellvertretender Behördenleiter wird der Leiter der Direktion Kriminalität Jürgen Dekker Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf vertreten und die Behörde nach innen sowie nach außen repräsentieren. Die Polizeipräsidentin setzt viel Vertrauen in ihren neuen Stellvertreter: "Ich kann mich mit Jürgen Dekker auf einen versierten Polizeiexperten mit hoher Fachkompetenz und viel Erfahrung verlassen. Er hat während seiner bisherigen Tätigkeit für diese Behörde gezeigt, dass er die mannigfaltigen Themen der Direktion K mit hoher Professionalität anfasst. Gemeinsam mit unserem Team der Direktionsleiter hat er in dieser Zeit viel zum Erfolg der Polizei Münster beigetragen und dafür investiert. Dies wird er nun in seiner neuen Rolle als mein Stellvertreter weiterhin tun."

Das Polizeipräsidium Münster zählt zu den sechs sogenannten § 4-Polizeibehörden in NRW. Damit ist die Polizei Münster neben der Sicherheit in der Stadt Münster unter anderem bei größeren Schadensereignissen und besonders schweren Straftaten auch für den gesamten Regierungsbezirk verantwortlich. Aktuell arbeiten mehr als 2250 Beschäftigte beim Polizeipräsidium Münster. "Ich freue mich über die neue zusätzliche Rolle im Polizeipräsidium Münster und die damit einhergehende Herausforderung. Ich schätze schon jetzt die enge Zusammenarbeit mit der Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf, die durch die Stellvertreterrolle noch einmal intensiver werden wird. Ich freue mich auch auf die enge Zusammenarbeit mit allen Akteuren der Stadtgesellschaft Münsters sowie allen Sicherheitspartnern der Polizei zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger", betont Jürgen Dekker.

Zur Person:

1985 begann Jürgen Dekker seinen Dienst bei der Polizei in Bochum. Es folgten die Polizeiausbildung, Dienst in der Einsatzhundertschaft in Bochum und Einzeldienst in Köln. Von 1990 bis 1993 absolvierte er das Fachhochschulstudium. Bis 2000 durchlief er vom Kommissariat in der Polizeiinspektion bis zur Organisierten Kriminalität mehrere Stationen bei der Kriminalpolizei. 2002 beendete Jürgen Dekker sein Studium an der Polizeiführungsakademie Münster (heute: Deutsche Hochschule der Polizei). Als Leiter der Direktion Kriminalität in Warendorf begann er seine Laufbahn im höheren Dienst. Es folgten Tätigkeiten als Organisationsberater beim Polizeilichen Fortbildungsinstitut (heute: Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP)), als Kriminalinspektionsleiter in Recklinghausen und Duisburg sowie als Dezernatsleiter in der Abteilung 2 beim LAFP. Seit Juli 2021 befindet sich Jürgen Dekker auf seinem heutigen Posten als Leiter der Direktion Kriminalität des Polizeipräsidiums Münster.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell