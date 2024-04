POL-MS: A 31 bei Ochtrup: Lkw-Fahrer ohne Nachweise - Fünfstellige Summe für Unternehmen festgesetzt

Münster (ots) - Eine unbekannte Fahrradfahrerin hat am frühen Sonntagmorgen (14.04., 03:10 Uhr) vor einer Diskothek am Albersloher Weg ein geparktes Taxi beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Zeugenaussagen zufolge fuhr die Radfahrerin auf dem Radweg des Albersloher Wegs rechtsseitig in Richtung stadtauswärts. Als sie das geparkte Taxi rechtsseitig ...

mehr