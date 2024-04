Polizei Münster

POL-MS: Betrugsmasche "Falscher Microsoft-Mitarbeiter" - Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Abbuchung von mehr als 14.000 Euro

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Montag (15.04., 16:30 Uhr) mit der Betrugsmasche "Falscher Microsoft-Mitarbeiter" Zugriff auf das Konto eines 84-jährigen Münsteraners verschafft und versucht, mehr als 14.000 Euro abzubuchen. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verhinderte die Überweisung.

Der 84-Jährige gab an, mit seinem Computer im Internet gewesen zu sein, als sich plötzlich ein Fenster mit einer angeblichen Warnung von Microsoft vor einem Hackerangriff öffnete. Er wurde in dieser Meldung aufgefordert, einen Anruf entgegenzunehmen. Anderenfalls würde sein Computer gesperrt. Am Telefon stellte sich daraufhin ein männlicher Täter als Microsoft-Techniker "Peter William" vor und schickte dem 84-Jährigen das Bild eines gefälschten Mitarbeiterausweises zu. Der Münsteraner gewährte ihm den Zugang zu seinem Computer sowie auch zu seinem Bankkonto und übermittelte dem Täter außerdem zwei TAN-Nummern.

Wenige Stunden später kamen dem 84-Jährigen Zweifel und er ließ sein Konto vorsorglich sperren. Als er am Folgetag mit seiner Bank Kontakt aufnahm, erfuhr er, dass in der Zwischenzeit bereits zwei Überweisungen von 10.000 Euro und 4.100 Euro angewiesen worden waren. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hatte diese Überweisungen aber zur Prüfung bereits gestoppt, sodass die Abbuchung noch verhindert werden konnte.

Die Polizei Münster rät: Gewähren Sie Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Rechner und geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus. Sollte sich ein angeblicher Servicemitarbeiter telefonisch bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf!

Weitere Präventionshinweise stellt die Polizei Münster auf ihrer Internetseite zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell