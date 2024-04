Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Friseursalon und Praxis - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag (15.04.) und Dienstag (16.04.) in einen Friseursalon und eine medizinische Praxis in Münster eingebrochen.

Der erste Einbruch passierte im Zeitraum von Montagabend (15.04., 20 Uhr) und Dienstagmorgen (16.04., 07:50 Uhr) an der Hüfferstraße. Unbekannte verschafften sich durch das Aufhebeln von zwei Fenstern zunächst Zugang zu einem Kosmetikstudio. Von hier aus gelangten sie dann in den Friseursalon, entwendeten dort Bargeld und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

In der Zeit von Montag (15.04., 19 Uhr) bis Dienstag (16.04., 07:45 Uhr) hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Physiotherapiepraxis an der Sentruper Straße auf. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, entwendeten ebenfalls Bargeld und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

