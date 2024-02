Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Unfall in der Rheinhäuser Straße am Donnerstagvormittag sucht die Polizei nun nach Zeugen des Geschehens. Um 10 Uhr wollte eine 34-jährige KIA-Fahrerin aus einer Parklücke am Fahrbahnrand ausparken, um anschließend auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Rheinhausen einzufahren. Als sie sich bereits mit ihrem Pkw zur Hälfte auf der Straße befand, bemerkte sie, dass ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein dunkler VW Van entgegenkommt. Um einen Unfall zu verhindern, soll die 34-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach rechts ausgewichen und dabei mit einem ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten VW Golf kollidiert sein. Der VW Van entfernte sich von der Örtlichkeit. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro

Das Polizeirevier Hockenheim bittet nun Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell