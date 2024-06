Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeistation Langelsheim für Dienstag, 25.06.2024

Verkehrsunfall Krad / Pkw

Liebenburg / Upen - Am Dienstag, 25.06.2024 gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Pkw. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 41jähriger Liebenburger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 4 zwischen Upen und Altwallmoden. Am Ortsausgang beschleunigte er und übersah dabei offensichtlich, dass der Pkw einer 33jährigen Frau aus Liebenburg mit deutlich geringerer Geschwindigkeit vor ihm fuhr. Der 41-jährige fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf und wurde schwer, die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 15.000,- Euro.

Verkehrsunfall Pkw

Langelsheim / Astfeld - Am Dienstag, 25.06.2024 gegen 17:30 Uhr befährt eine 48jährige Langelsheimerin mit ihrem SUV die Bundesstraße 82 von Goslar in Richtung Langelsheim. An der Anschlussstelle Astfeld kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, dreht sich und kommt schließlich entgegen der Fahrtrichtung im Graben zum Stehen. Die Fahrerin wird dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden. Durch den Unfall wird die Frau verletzt und in das Krankenhaus Goslar verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro.

