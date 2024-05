Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: 51 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntag (12.05.2024) gegen 14.45 Uhr in der Keltenstaße in Hochdorf ereignete. Ein 51-jähriger Pedelec-Fahrer war in der Keltenstraße von der Pulverdinger Straße kommend unterwegs. Im Bereich einer Fahrbahnverengung kam ihm eine noch unbekannte PKW-Lenkerin entgegen. Diese hielt an der Verengung zunächst an und ließ einige Fahrzeuge passieren. Als der Fahrradfahrer an der Reihe gewesen wäre, fuhr die Frau plötzlich los, was für den 51-Jährigen sehr überraschend kam. Er musste nach rechts ausweichen, überfuhr hierauf die Bordsteinkante und kam zu Fall. Der vermutlich leicht verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannte PKW-Lenkerin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Sie soll mit einem VW Golf IV unterwegs gewesen sein, der eine grünliche metallic Lackierung haben soll. Die Frau hatte dunkle, mittellange Haare.

