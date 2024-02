Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Abgabe einer Fundsache mit Marihuanageruch bei der Bundespolizei - Ermittlung und Festnahme des Besitzers

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fand am 02.02.2024 gegen 22:00 Uhr eine bislang unbekannte Person eine Sporttasche in einem Zug der Linie S5 auf der Strecke Elbgaustraße - Hamburg Hauptbahnhof und übergab diese Sporttasche an den Triebfahrzeugführer der S-Bahn.

Der Triebfahrzeugführer übergab diese Tasche bei Einfahrt in den Hamburger Hauptbahnhof an die angeforderte Bundespolizei, da er starken Marihuanageruch an der Tasche wahrnahm.

Nach Sicherstellung der Sporttasche durch die Bundespolizei wurde diese Tasche durchsucht. Neben Identitätspapieren eines 44-jährigen Türken konnten insgesamt 210 g einer betäubungsmittelähnlichen Substanz (Cannabiskraut) aufgefunden werden.

In der Zwischenzeit meldete sich gegen 22:50 Uhr eine Person auf dem S-Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof bei der Örtlichen Aufsicht und fragte nach einer verloren gegangenen Sporttasche.

Die alarmierten Bundespolizisten konnten den Mann noch auf dem S-Bahnsteig festnehmen und befragen. Er konnte die Sporttasche sowie den kompletten Inhalt zweifelsfrei beschreiben und bestätigen.

Zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dem Bundespolizeirevier Hamburg Hbf. zugeführt. Er wollte keine weiteren Angaben zur Sache machen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann aus der Wache wieder entlassen werden. Ihm wurde seine verlorene Sporttasche, ohne die sichergestellten Betäubungsmittel, wieder ausgehändigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Landeskriminalamt der Landespolizei Hamburg geführt.

WL

