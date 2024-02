BPOL-HH: Geschädigter nach einer Körperverletzung wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 02.02.2024 gegen 11.50 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg über eine starke Rauchentwicklung in einem Wagen eines in den Hamburger Hauptbahnhof eingefahrenen Flixtrains informiert. "Umgehend erreichten Kräfte der Bundespolizei (sieben Streifen), der DB-Sicherheit, ...

mehr