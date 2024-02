Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Starke Rauchentwicklung an einem Zug - 600 Reisende im Hamburger Hauptbahnhof sicher evakuiert-

Hamburg (ots)

Am 02.02.2024 gegen 11.50 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg über eine starke Rauchentwicklung in einem Wagen eines in den Hamburger Hauptbahnhof eingefahrenen Flixtrains informiert.

"Umgehend erreichten Kräfte der Bundespolizei (sieben Streifen), der DB-Sicherheit, der Feuerwehr,sowie der Polizei Hamburg den Einsatzort."

"An dem am Gleis 12 stehenden Zug war in einem Personenwagen eine starke Rauchentwicklung erkennbar."

Ca. 600 Reisende konnte den Zug sicher verlassen. Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei wurden keine Reisenden verletzt.

"Einsatzkräfte der Bundespolizei und der DB - Sicherheit räumten entsprechende Bahnsteige von Reisenden und sperrten die Bereiche weiträumig ab."

Für die weiteren Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr mussten die Gleise 11-13 aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Unter Atemschutz mittels eines Wärmebildgerätes suchten Kräfte der Feuerwehr die Ursache für die Rauchentwicklung.

"Ein unter dem Personenwagen befindlicher defekter Schaltkasten eines Wechselrichters konnte als Quelle der Rauchentwicklung letztendlich festgestellt werden. Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden."

Gegen 12.50 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen vor Ort beendet und die Streckensperrungen wieder aufgehoben. Über Verspätungen im Bahnbetrieb können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell