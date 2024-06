Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.06.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einer Blasenesche auf dem Jürgenohler Marktplatz Im Zeitraum von Donnerstag, den 27.06.2024, 15:30 Uhr bis Freitag, den 28.06.2024, 06:30 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Täter eine auf dem Jürgenohler Marktplatz gepflanzte Blasenesche durch Abreißen eines Astes sowie Beschädigung der Stammverkleidung aus Schilf. Laut Presseauskunft der Stadt Goslar könne der abgebrochene Ast dazu führen, dass der junge Baum ausgetauscht werden muss. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 05321-339 0 entgegengenommen.

Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw Am Freitag, den 29.06.2024, um 15:00 Uhr befindet sich eine 69-jährige Goslarerin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Carl-Zeiß-Straße, in 38644 Goslar. Nachdem sie ihre Einkäufe in ihren Pkw Skoda geräumt hat, bringt sie den Einkaufswagen zurück. Derweil greift sich ein bislang unbekannter Täter die auf der Rücksitzbank im unverschlossenen Pkw befindliche braune Damenhandtasche aus Leder und flüchtet in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu Tathandlung oder Täter machen können werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321-339 0 zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Freitag, den 28.06.2024, um 23:50 Uhr wird ein Pkw VW mit HI-Zulassung in der Petersilienstraße, in 38640 Goslar, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergeben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des 21-jährigen Goslarers. Diese bestätigen sich nach Durchführung eines Drogenurintests. Dieser verläuft positiv auf THC und Kokain. Dem Fahrzeugführer wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz werden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholbeeinflussung und ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Samstagmorgen, den 29.06.2024, um 00:25 Uhr befährt ein 38-jähriger Okeraner mit seinem Pkw mit polnischer Zulassung die Kornstraße in Richtung Breites Tor. Hier beabsichtigt er nach rechts in die Untere Mühlenstraße einzubiegen und stößt dabei gegen ein an der Hauswand aufgestelltes Verkehrszeichen 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg). Nach dem Zusammenstoß entfernt sich der Beteiligte des Verkehrsunfalls zunächst von der Örtlichkeit, um jedoch später zum Aufsammeln verlorener Fahrzeugteile erneut am Verkehrsunfallort zu erscheinen. Hier kann der Fahrzeugführer durch Polizeikräfte festgestellt werden. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 1,98 Promille. Eine Blutprobe wird dem Fahrzeugführer entnommen. Da der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist erwartet diesen neben den Vorwürfen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs auch der Vorwurf des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

i.A. POK Galante

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell