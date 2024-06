Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, K 5742

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall zwischen Achdorf und Fützen (30.05.2024)

Blumberg - K5742 (ots)

Glücklicherweise ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 5742 zwischen Achdorf und Fützen niemand verletzt worden. Gegen 17 Uhr stießen ein 77-Jähriger Renault Scenic-Fahrer und ein entgegenkommenden VW Passat eines 41-Jährigen in einem unübersichtlichen Streckenabschnitt zusammen. Am Renault entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am VW in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Renault musste darüber hinaus abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell