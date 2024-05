Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: LKW touchiert E-Bike beim Überholen - Radfahrer ist schwer verletzt - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (14. Mai) ist ein E-Bike-Fahrer durch einen überholenden LKW touchiert worden und stürzte anschließend. Dabei verletzte sich der Radfahrer schwer.

Der Vorfall ereignete sich auf der Bundesstraße 62 zwischen Erndtebrück und Altenteich gegen 14:12 Uhr. Ein 58-jähriger Mann war mit seinem E-Bike in Richtung Lützel unterwegs. Auf einer langgezogenen Geraden überholte ein LKW-Fahrer den 58-Jährigen. Beim Wiedereinscheren soll es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Berührung zwischen dem LKW und dem Pedelec gekommen sein und der Radfahrer stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Der LKW-Fahrer bemerkte zunächst nichts von dem Verkehrsunfall. Ein aufmerksamer Zeuge, der sich während des Unfalls hinter dem Lastkraftwagen befand, fuhr hinter dem Fahrzeug her und machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Der LKW-Fahrer kehrte daraufhin zur Unfallstelle zurück. Für die Dauer von gut 30 Minuten musste die Polizei die Bundesstraße im Rahmen der Unfallaufnahme komplett sperren. Durch die baustellenbedingte Sperrung der L719 bei Walpersdorf stand eine örtliche Ausweichmöglichkeit für den Gesamtverkehr nicht zur Verfügung. Durch die schnelle Unfallaufnahme hielten sich die Verkehrsstörungen in Anbetracht der Umstände in Grenzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell