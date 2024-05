POL-SI: 51-Jährige flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Geschädigte - #polsiwi

Neunkirchen (ots) - Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes (10. - 13. Mai) sind Einbrecher in das evangelische Gemeindehaus in der Hochstraße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen öffnete man gewaltsam ein Fenster und gelang so in das Gebäude ein. Hier wurden alle Räume durch die Täter betreten und durchsucht. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme stand noch nicht fest, ob beziehungsweise was die Eindringlinge ...

